Coronavirus, Di Maio “Entro fine mese Grecia toglie ogni blocco”

ROMA (ITALPRESS) – “Il turismo è sia per noi che per la Grecia un settore economico di primaria importanza e sono contento che l’amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia riaprirà all’Italia sicuramente entro la fine del mese, eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l’impegno a valutare, in base ai dati, anche una riapertura nelle prossime settimane. Di questo siamo felici e da un ulteriore valore a questo incontro”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso della conferenza congiunta con l’omologo greco Nikos Dendias. Il capo della Farnesina ha sottolineato come l’Italia abbia riaperto al turismo in entrata il 3 giugno: “Stiamo agendo con la massima trasparenza fornendo tutti i dati. In Italia tutte le attività commerciali si sono attrezzate per ricevere i turisti in sicurezza. Riteniamo sia fondamentale per garantire una ripresa, che tra tutti i Paesi dell’Unione europea ci sia uno scambio costante e trasparente dei dati relativi alla diffusione del virus”. Più in generale, ha aggiunto Di Maio “l’Italia ritiene che sia necessario definire regole e criteri uniformi per la mobilità per garantire in Europa viaggi sicuri senza interruzioni, in linea con il pacchetto turismo che abbiamo approvato nella commissione il 13 maggio con l’obiettivo di non frammentare il mercato turistico europeo. Eventuali intese tra gruppi ristretti di paesi non sono una soluzione appropriata a livello europeo”.

(ITALPRESS).