Coronavirus, da Ismea 30 milioni ad aziende agricole e pesca

ROMA (ITALPRESS) – Per venire incontro alle difficolta’ delle aziende agricole e della pesca, e in particolare di quelle colpite dalla crisi per la elevata deperibilita’ del loro prodotto e per la chiusura dei normali canali commerciali, il Consiglio di Amministrazione dell’Ismea ha deliberato uno stanziamento di 30 milioni di euro.

I fondi serviranno a erogare mutui di importo fino a 30 mila euro a tasso zero con una durata di 5 anni, di cui i primi 2 anni di preammortamento.

L’intervento, grazie all’utilizzo della cambiale agraria e della cambiale della pesca, si distingue per la semplicita’ della procedura e le tempistiche estremamente ridotte che consentono di poter erogare gli aiuti al massimo entro una settimana dalla richiesta.

L’iniziativa si inserisce nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid” e, all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, la domanda potra’ essere presentata tramite il portale dell’Ismea.

L’aiuto va a sommarsi alle altre misure straordinarie assunte dall’Istituto nei giorni scorsi tra cui la sospensione delle rate dei mutui, l’estensione dell’operativita’ delle garanzie ISMEA e l’allungamento dei termini per la partecipazione alla Banca della terra.

(ITALPRESS).