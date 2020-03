Coronavirus, cresce la fiducia nel Premier e nei governatori del Nord

ROMA (ITALPRESS) – Negli ultimi dieci giorni, in piena emergenza coronavirus, il livello di fiducia nel premier Giuseppe Conte e’ aumentato di quasi 5 punti percentuali, raggiungendo il consenso di quasi la meta’ dei cittadini. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.A livello locale, l’operato dei Governatori di Regione e’ apprezzato soprattutto nel nord del nostro Paese, quindi nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza coronavirus, con punte del 70% nel Nord Est.Visto il momento particolarmente delicato, oltre il 70% degliintervistati e’ favorevole a una moratoria che sospenda ilpagamento delle tasse per tutto il 2020. Opinione trasversalmente condivisa, da nord a sud del Paese, con picchi al Centro e nelle Isole, che coincidono con le zone in cui si registra una minor fiducia nei Governatori di Regione.

LA FIDUCIA DI PREMIER E GOVERNO

Giuseppe Conte 48,1% (26 marzo) 43,4% (13 marzo) +4,7%

Governo

Conte Bis 37,1% (26 marzo) 35,6% (13 marzo) +1,5%

LA FIDUCIA NEI GOVERNATORI DI REGIONE

– Per aree geografiche –

Nord Ovest 54,0%

Nord Est 70,1%

Centro 24,3%

Sud 50,2%

Isole 25,6%

Dati Euromedia Research – Realizzato il 25/03/2020 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

(ITALPRESS).