Coronavirus. Controlli antiassembramenti e verifica del rispetto delle regole. Serrara Fontana schiera il drone

La tecnologia scende in campo al fianco delle forze dell’ordine, oggi più che mai.

La Polizia Locale di Serrara Fontana anche oggi é a lavoro per la verifica del rispetto della normativa in materia di emergenza sanitaria con tutti i mezzi disponibili in dotazione.

In mattinata oltre ai controlli dell’esiguo contingente in servizio, un’altra unità ha svolto controlli anche con il drone per la verifica di assembramenti nelle piazze e strade limitrofe. Sono stati effettuati anche alcuni controlli a persone in quarantena direttamente con il drone: dopo essere stati chiamati telefonicamente, gli stessi si affacciavano alle proprie abitazioni per il controllo della presenza.