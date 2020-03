Coronavirus. Continua la sanificazione delle strade a Casamicciola

È stata disposta un’ulteriore disinfezione straordinaria nel territorio comunale di tutti i rioni e le strade con le seguenti modalità:• nei giorni 19-20-21-22 marzo 2020 dalle ore 21:00 alle ore 4:00 del giorno successivo – disinfezione e lavaggio strade da parte dell’associazione di protezione civile Garfi coordinati dall’Amca;• il giorno 23 marzo 2020 dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorn mi o successivo – disinfezione con idonee apparecchiature e lavaggio strade da parte dell’Amca e della soc. G.S.;

Pertanto i cittadini sono tenuti a non lasciare all’esterno delle proprie abitazioni indumenti o quant’altro possa venire a contatto diretto con la pelle, di tenere in casa gli animali domestici e laddove possibile di evitare di muoversi lungo le strade cittadine negli orari e nei giorni in cui avverranno le suddette operazioni. IlConsigliere Giovanni Barile ed i volontari delGarfi del Presidente Franco Mattera in prima linea