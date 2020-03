Coronavirus, Conte “Subito 4,3 miliardi ai Comuni”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo varato subito un provvedimento di grande urgenza e impatto, coinvolgiamo i sindaci che sono le nostre prime sentinelle per le comunita’ locali, ci affidiamo a loro, ho appena firmato un dpcm che dispone la somma di 4,3 miliardi sul fondo di solidarieta’ comunale”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa. “Con una ordinanza della Protezione Civile noi aggiungiamo a quel fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai Comuni con il vincolo di utilizzarli per le persone che non possono fare la spesa – ha aggiunto -. Con questi 400 milioni nasceranno buoni spesa e possibilita’ di erogare generi alimentari”.

