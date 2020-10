Coronavirus, Conte “Non possiamo perdere tempo, scongiurare lockdown”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Dpcm servirà per affrontare questa nuova ondata di contagi che sta affrontato severamente non solo l’Italia ma tutta l’Europa. Non possiamo perdere tempo, dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, in conferenza stampa, in merito al nuovo Dpcm per contrastare l’epidemia da Covid-19. “Abbiamo appena approvato un nuovo Dpcm frutto di un intenso dialogo tra la maggioranza ma anche con le Regioni, gli enti locali e il Cts. Ho appena informato i presidenti delle due Camere e i leader delle opposizioni”, ha aggiunto. Per Conte “dobbiamo attendere un pò di giorni per vedere i risultati di queste misure. La situazione è critica, ma il governo c’è, però ognuno dovrà fare la propria parte”. Inoltre, “non possiamo più permetterci un’elargizione a pioggia, la strategia adesso è cambiata. Studieremo per elaborare un piano con un’analisi dettagliata di chi ha davvero bisogno. Non abbiamo più tantissime risorse e dobbiamo utilizzarle con avvedutezza”. Il premier ha quindi annunciato che “andrò in Parlamento appena possibile, martedì o mercoledì. Abbiamo dovuto adottarlo in questo caso perchè la curva dei contagi è preoccupante, i numeri sono seri, la situazione è critica, quindi c’era l’urgenza di intervenire. Il confronto con il Parlamento ci sarà, attendo di conoscere la data fissata e direi che continueremo costantemente a confrontarci sull’analisi della curva epidemiologica. Sarà un confronto costante”.

(ITALPRESS).