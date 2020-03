Coronavirus, Conte inasprisce misure “Aperti solo servizi essenziali”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ il momento di compiere un passo in piu'”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che in Italia restano aperti solo i servizi essenziali, nell’ambito dell’emergenza coronavirus.

“Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti , lasciando la possibilita’ di fare consegne a domicilio. Chiudiamo parrucchieri, centri estetici, servizi di mensa”, ha proseguito.

“L’effetto di questi sacrifici li vedremo in un paio di settimane. Se i numeri dovessero dovessero continuare a crescere non dovremo affrettarci a nuove misure”, ha aggiunto Conte, annunciando che l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, sara’ il commissario delegato per l’emergenza, e si raccordera’ con il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

“Industrie e fabbriche potranno ovviamente continuare a svolgere le proprie attivita’ produttive a condizione che assumano protocolli di sicurezza adeguati a proteggere i prorpri lavoratori”, ha spiegato il premier.

(ITALPRESS).