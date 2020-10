Coronavirus, Conte “75% Dad decisione non facile, ma preoccupa curva”

ROMA (ITALPRESS) – “Con le nuove regole probabilmente per buona parte passerete e abbraccerete la logica di una didattica a distanza, è stata una decisione non facile, voi siete testimoni di tutti gli sforzi fatti a livello centrale con i sindaci e le autorità locali, le famiglie e gli studenti stessi. Oggi dobbiamo abbracciare e integrare anche la didattica a distanza, diventa necessario perchè la curva dei contagi diventa molto preoccupante. Confidiamo di farlo solo per qualche settimana, il tempo necessario per riportare la curva epidemiologica sotto controllo”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo in video-collegamento alla cerimonia in onore di Willy Monteito Duarte, presso l’Istituto Tecnico Industriale di Polistena, rivolgendosi agli studenti all’indomani nel nuovo dpcm contenente le regole anti-Coronavorus che prevede la didattica a distanza per il 75% degli studenti delle superiori.

(ITALPRESS).