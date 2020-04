Coronavirus, Confindustria “Usare i fondi del Mes senza condizionalita’”

ROMA (ITALPRESS) – “In un momento cosi’ delicato per la vita nazionale e’ di vitale importanza riuscire a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per assicurare al Paese le risorse necessarie a superare l’emergenza sanitaria e avviare l’indispensabile fase della ripresa economica”. E’ quanto si legge in una nota di Confindustria che “fa pertanto appello al Governo e a tutte le forze politiche affinche’ si utilizzino a questo fine i fondi messi a disposizione dal Mes senza condizionalita’ che non siano quelle della lotta al virus e alle sue conseguenze. Evitiamo polemiche sui termini, che possono creare solo danni, e concentriamoci sulla sostanza delle cose mobilitando le risorse nazionali per la difesa delle imprese e del lavoro”.

