Coronavirus.Chiusura dei cantieri edili. A Barano se ne fregano: 3 denunciati

Continuano i controlli delle forze dell’ordine sull’isola d’Ischia per il controllo dell’obbligo di restare nelle proprie abitazioni, se non per casi di necessità.I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato 3 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Sono stati sorpresi mentre eseguivano lavori di ristrutturazione di una scala in muratura esterna ad un’abitazione di Via Corbore a Barano. In corso accertamenti per valutare la presenza delle autorizzazioni edilizie.