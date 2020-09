Coronavirus, chiesti più controlli al palazzo di giustizia di Ischia

Paolo Mosè | E’ confermata la decisione che nelle aule di udienza penali e civili nessuno può entrare, se non gli avvocati interessati a quel singolo processo, mentre i testimoni e anche in alcuni casi gli imputati debbono rimanere “sigillati” all’esterno. Ma fuori alle porte (nel corridoio e nell’ingresso principale) vi sono assembramenti. Solo negli ultimi giorni coloro che usufruiscono del palazzo di giustizia tengono appiccicata sul viso la mascherina. Dopo l’ultima ordinanza del presidente della Giunta regionale De Luca, molti operatori commerciali e chiunque svolga attività imprenditoriali e a contatto con il pubblico controllano la temperatura di ogni ospite. Mentre nelle attività di ristorazione ad ogni tavolo almeno uno dei commensali deve essere identificato eventualmente si scopra di essere stato colpito da questo famigerato virus che ha messo da solo in ginocchio l’economia mondiale.

Proprio ieri mattina è stata depositata una missiva consegnata a tutti i giudici che operano alla sezione distaccata di Ischia per chiedere come mai nel palazzo di giustizia ubicato in via Michele Mazzella non vi sia il controllo della temperatura di tutti coloro che accedono all’interno. Una richiesta peraltro che era stata già avanzata subito dopo la riapertura all’inizio di luglio scorso, dopo l’ampia sospensione a causa del lockdown. Una lettera firmata dall’avv. Paolo Rizzotto, che ha elencato queste discrepanze tra i vari uffici pubblici, ricordando che in diversi comuni isolani dipendenti e visitatori entrano se non dopo essere passati allo scanner della temperatura corporea. Sottolineando ancora che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Ischia è chiuso da marzo scorso e non ha mai più riaperto. Tutti i dipendenti sono stati a “lavorare” dalle proprie abitazioni e l’annunciata riapertura per la prossima settimana è nuovamente saltata, a causa proprio della mancanza di un filtro all’ingresso, di un operatore che controlli quantomeno lo stato febbrile dei contribuenti che si recano in questo ufficio particolare per chiedere chiarimenti sulle cartelle ricevute e per verificare la possibilità di trovare una soluzione nei pagamenti.

In questa missiva si osserva che il palazzo di giustizia è un ufficio che offre un servizio pubblico di primaria importanza e che avrebbe bisogno di più attenzione, verifiche onde evitare che anche qualche asintomatico, non sapendo delle proprie condizioni, possa trasmettere il Covid-19. Una lettera che è stata presa in seria considerazione dai magistrati, i quali hanno anche loro stessi hanno delle difficoltà organizzative e soprattutto chi dovrebbe espletare questo servizio di controllo all’ingresso. Un compito che presso la sede centrale era svolto da personale individuato dalla Procura generale e dal presidente della Corte di Appello, ma solo nella fase calda dell’epidemia. Quando di fatto era vietato l’accesso al palazzo e solo pochi ed autorizzati riuscivano a varcare la soglia dei controlli.

Senza dubbio c’è un po’ di preoccupazione, visto che alcuni numeri di positivi provocano ansia tra coloro che vorrebbero evitare di ritrovarsi in quarantena per un verso o per un altro. Ed a ciò si aggiunge la notizia di pochi giorni fa che ha causato la chiusura, precipitosamente, della sede municipale di Casamicciola. Come si è sussurrato che più di un fruitore del palazzo municipale abbia contratto il virus e a causa delle sue condizioni sia stato trasferito in una struttura ospedaliera napoletana.