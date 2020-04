Coronavirus, Castagna ordina l’acquisto dei test rapidi. C’è l’ordinanza. “Regione e Task force ci ignorano!”

Fuga in avanti del sindaco di Casamicciola Terme, Giovan Battista Castagna che, in barba alle discussioni portate avanti dai sindaci, come per il “lazzaretto” del Marina 10 ordina l’«acquisto Test Rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19».

Ecco l’ordinanza numero 91 con oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 – Acquisto Test Rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19. e che nasce dalla indifferenza di ASl e Task Force. Castagna, infatti, scrive “Preso atto che ad oggi non vi è stato nessun riscontro alle predette richieste”

L’ORDINANZA

Richiamate tutte le proprie ordinanze in merito alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Atteso che: che sull’isola di Ischia, più precisamente nei comuni di Barano d’Ischia, Ischia, Forio e Serrara Fontana, si sono già verificati casi accertati di COVID-19, di cui uno purtroppo deceduto;

che la conformazione del territorio e la sua insularità, in uno alla elevata densità di popolazione rendono quanto mai elevato il rischio di contagio che, in considerazione della morfologia del territorio, potrebbe anche interessare la popolazione del Comune di Casamicciola Terme

Considerato che il sottoscritto insieme a tutti i colleghi Sindaci dell’Isola d’Ischia ha inviato una nota al direttore dell’ASL Napoli 2 per sollecitare procedure più rapide per la effettuazione dei tamponi per la diagnosi del Covid 19. Nella lettera, indirizzata anche al Governatore De Luca, al Prefetto ed alla task force regionale della Protezione Civile, si afferma che sono oltre 40 pazienti in attesa di conoscere l’esito del tampone o addirittura in attesa della sua effettuazione, anche ad oltre sette giorni dalla richiesta;

onsiderata altresì la copiosa corrispondenza tra il sottoscritto e la Task Force della Regione Campania per l’emergenza epidemiologica da covid-19 ed il Prefetto, da ultimo la nota prot. 3396 del 29.03.2020 con la quale si evidenziava tra l’altro “… la necessità per l’intera isola di Ischia di una campagna di tamponi che tenga conto della densità di popolazione dell’isola. Tale determinazione come sostenuto in letteratura scientifica, permetterebbe di isolare con rapidità i casi positivi, predisporre gli isolamenti nella struttura dedicata e consentirebbe di spezzare la catena del contagio abbassando di colpo il numero dei nuovi positivi al Covid-19. …” Preso atto che ad oggi non vi è stato nessun riscontro alle predette richieste;

Preso atto altresì del verbale C.O.C. prot. 3447 del 01.04.2020, dal quale si rileva la necessità e l’urgenza di adottare apposite misure precauzionali a tutela della salute dei cittadini che risiedono sul territorio comunale in particolare sottoponendo a Test in Vitro Veloce seguenti categorie di persone:

A) i soggetti potenzialmente collegati ad un cluster o comunque esposti a contagio (contatti famigliari, lavorativi o sociali/occasionali di casi sospetti o confermati) che sono stati o possono essere stati a contatto con un caso confermato o probabile di COVID-19, focalizzando la ricerca degli stessi con particolare attenzione alle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del caso;

b) il personale del Servizio Sanitario Regionale, i medici di medicina generale (medici di famiglia), i pediatra di libera scelta, i farmacisti, gli operatori delle Strutture per non autosufficienti;

c) alcune categorie di lavoratori dei “Servizi Essenziali” con priorità verso quelli con maggiore contatto con la popolazione generale, iniziando pertanto con gli addetti alle casse dei supermercati e negozi alimentari e la cui attività non è sospesa, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, con possibilità di ampliamento al variare dello scenario epidemiologico;

d) i soggetti rientrati sul territorio comunale e loro familiari e/o contatti;

Considerato che come si evince dal verbale C.O.C. i test in vitro rappresentano, al momento, uno strumento diagnostico professionale medico certificato presso il Ministero della Salute, rapido e veloce, per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19, fermo restando che:

– l’attività di test rapido non è in contrasto con le attività diagnostiche previste dai protocolli ufficiali, ai quali è necessario sempre attenersi come stabilito dal ministero della Salute e dall’ISS per quanto riguarda l’accertamento diagnostico per COVID-19;

– l’implementazione del test rapido è da intendersi quale supporto aggiuntivo, ai protocolli diagnostici ufficiali, e come elemento di tutela della popolazione locale;

Ribadito che i test rappresentano un alleato preliminare al tampone ed è attendibile al 97% e servono da screening preventivo (attraverso un’analisi del sangue) utilissimo nella lotta contro il tempo per arginare i contagi;

Riaffermato, dunque, che i test non sono né alternativi né sostitutivi del cosiddetto “tampone” ma possono fornire in determinati casi (eventuale positività del paziente) dei risultati non certi ma altamente probabili, importantissimi nella prima fase della gestione dell’emergenza pratici

Precisato che il Test di cui sopra sarà effettuato garantendo la privacy di tutti i soggetti interessati;

Ritenuta la propria competenza quale rappresentante della Comunità Locale e Autorità Sanitaria Locale ai sensi del D. lgs 267/2000 che dispone “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale”;



O R D I N A

Al Responsabile dell’Area III Tecnica, ing. Michele Maria Baldino, di:

– individuare ad horas mediante indagine speditiva da effettuarsi anche in via telefonica o telematica, un medico specializzato che si impegni alla fornitura e somministrazione dei test Rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19, strumento diagnostico professionale medico certificato presso il Ministero della Salute e fornire i relativi risultati all’ASL Napoli 2Nord ed al Comune di Casamicciola Terme, oltre che all’interessato;

– stipulare apposita convenzione con il medico specialista;

– predisporre apposita liberatoria, sotto forma di dichiarazione, che tutti i soggetti che saranno sottoposti ai test Rapidi per la ricerca degli anticorpi anti-Covid19, dovranno sottoscrivere prima della somministrazione,

DISPONE

I cittadini residenti o dimoranti sul territorio comunale appartenenti alle categorie a), b), c), d), saranno sottoposti, previo rilascio di consenso informato e di liberatoria, al TEST IN VITRO VELOCE al fine di svolgere la indagine epidemiologica di cui in premessa.

La presente ordinanza viene trasmessa all’ASL Napoli 2 Nord, al Prefetto di Napoli e al Presidente della Regione Campania.

Il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio on line nonché sul sito ufficiale dell’Ente.