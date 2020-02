Coronavirus, Borrelli “219 contagiati e 5 morti”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo un totale di contagiati 219 persone e 5 deceduti”. Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. “I deceduti sono 5, si e’ aggiunto da pochissimo un decesso in Lombardia, un uomo di 88 anni di Caselle Landi”, ha aggiunto. Facendo poi il punto, Borelli ha specificato che “i dati relativi alla Lombardia sono di 167 casi, di cui 163 sono i positivi e 4 i deceduti. Il Veneto ha 27 casi in totale con 1 deceduto, quindi 26 sono i positivi attuali.

La regione Emilia Romagna ha 18 contagiati, il Piemonte ha 4 contagiati, 2 casi sono stati esclusi a seguito di ripetute analisi e sono risultati negativi, la regione Lazio ha 3 positivi di cui uno dimesso, gli altri due sono la coppia di cinesi ricoverati allo Spallazani. In totale, dei 213 casi positivi che non sono ne’ deceduti ne’ guariti, 99 sono ricoverati con sintomi negli ospedali, 23 si trovano in terapia intensiva e 91 sono in isolamento domiciliare non avendo sintomi particolari”.

Il commissario per l’emergenza ha confermato che “i focolai sono ancora quelli. Leggo anche io una notizia di stampa dove sembrerebbe essere stato individuato un collegamento tra il focolaio del Lodigiano e del Padovano, ma non ho conferma dalla strutture regionali competenti”. Infine, Borrelli ha commentato che “in Italia si e’ cercato di arginare la diffusione del contagio con misure maggiormente precauzionali nei due focolai e siamo intervenuti con misure impegnative e pesanti. Penso che nel nostro Paese ci sia sicurezza e si possa venire tranquillamente”.

(ITALPRESS).