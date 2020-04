LONDRA (ITALPRESS) – Il primo ministro britannico Boris Johnson e’ stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto a dei test a distanza di 10 giorni da quando e’ risultato positivo al coronavirus. A riferirlo la BBC. Nelle ultime ore, secondo fonti vicine al governo, le condizioni del premier inglese non sarebbero migliorate. La febbre infatti non avrebbe ancora lasciato Boris Johnson.

(ITALPRESS).