Coronavirus, arrivate ieri sull’isola le mascherine della Regione Campania per i bambini

Sono arrivate, con il solito “transfer” della Capitaneria di Porto, anche sull’isola di Ischia e di Procida le mascherine per bambini. La Regione Campania, infatti, ha avviato il progetto per la consegna ad ogni bambino attraverso il comune e, è bene rimarcarlo, si tratta di oltre 1 milione e 250mila mascherine per bambini in due formati diversi (ogni kit composto da due pezzi): 4-8 anni e 9-16 anni.

Tantissime utilissime mascherine colorate e con simpatiche fantasie che verranno distribuite, nei prossimi giorni, a tutte le famiglie con bambini appartenenti a quella fascia d’età.

Gli scatoli, con il prezioso contenuto, sono stati scaricati presso la banchina del porto di Ischia sotto gli occhi attenti del Comandante Andrea Meloni e degli uomini della Capitaneria di Porto di Ischia e di Napoli. A firmare il ritiro del carico, i rappresentanti di ogni comune isolano, con i comandanti delle varie Polizie Municipali.

Nel dettaglio sono state consegnate: 1.241 unità per Barano d’Ischia, 918 unità per Casamicciola Terme, 2.330 unità per Forio, 2.506 unità per Ischia, 562 unità per Lacco Ameno e 341 unità per Serrara Fontana.