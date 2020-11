Coronavirus, ancora giornata nera per le isole. Rilevati 50 nuovi contagi

L’Unità di Crisi della Regione ha aggiornato il dato sui contagi in Campania. Sono 4309 i positivi di oggi su ben 22.600 tamponi eseguiti. 15 i decessi e quasi mille i guariti. Sulle isole si registra l’ennesima impennata di casi positivi con ben 50 nuovi casi di contagio in questo sabato 7 novembre.

Nel report quotidiano dei contagi da Sars-Cov2, il dato riporta di 5 casi a Procida e ben 45 nuovi positivi sull’isola d’Ischia. Maglia nera di giornata per Forio, con 16 tamponi positivi in un solo giorno. Barano riporta 8 contagi, Ischia sale a più 9 contagi. Sono invece 7 i nuovi positivi per Casamicciola Terme, 3 per Lacco Ameno e 2 per Serrara Fontana.

Le isole cosi salgono a 513 attualmente positivi. Ben 431 positivi risultano residenti in uno dei comuni dell’isola d’Ischia.82 invece sono i positivi dell’Isola di Procida.

Questo il bollettino :Positivi del giorno: 4.309di cui:Asintomatici: 4.010Sintomatici: 299Tamponi : 22.696Totale positivi: 82.318Totale tamponi: 1.097.897Deceduti: 15 Totale deceduti: 811Guariti: 984Totale guariti: 16.001Report posti letto su base regionale:Posti letto:Posti letto di terapia intensiva disponibili: 590Posti letto di terapia intensiva occupati: 179 (-1)Posti letto di degenza disponibili: 3.160Posti letto di degenza occupati: 1.756 (+79)

Il coordinatore dell’Unità di Crisi della Regione Campania, Italo Giulivo, ha dichiarato che visti i nuovi dati, che verranno analizzati nei prossimi giorni riguardo la diffusione dell’epidemia Coronavirus sul territorio regionale, è molto probabile che la Campania passi in zona arancione. Inoltre ribadisce il ruolo fondamentale dei medici di base. “La Campania è zona gialla perché il governo ha interpretato la situazione al 25 ottobre che era migliore perché avevano assunto misure più cautelative rispetto al resto del Paese.