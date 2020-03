Coronavirus ad Ischia, trasferimento in sicurezza di tutti i soggetti interessati non residenti nei comuni di provenienza

Comunicato ASL | L’Azienda sanitaria, dopo aver verificato la positività al coronavirus di una persona ospitata in un albergo a Ischia, ha immediatamente fatto scattare come da protocollo, l’isolamento di tutti gli ospiti dell’albergo facendo partire gli accertamenti previsti per garantire la non diffusione del contagio.

Si è deciso il trasferimento del paziente positivo al Cotugno, e il trasferimento in sicurezza di tutti i soggetti interessati non residenti nei comuni di provenienza. Questa operazione è stata concordata dalla task force della Regione e dalla Protezione Civile nazionale. L’Asl è impegnata nelle prossime ore a completare tutti gli accertamenti sanitari per il personale dell’albergo e per i soggetti eventualmente entrati a contatto con il paziente. ​