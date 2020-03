Coronavirus. Ad Ischia sindaci alla ricerca di kit per test rapidi

Dare il via a una campagna di screening con test dal risultato rapido per avere il polso della situazione e isolare i casi positivi al covid19.

Questo, pare, sia l’obiettivo dei sindaci dell’isola impegnati nel reperire i kit da utilizzare su tutta la popolazione isolana compresi gli operatori sanitari impegnati in prima fila nella lotta a questo tremendo virus.



I test, già annunciati nei giorni scorsi dalla Regione Campania ma non ancora giunti sul territorio campano, permettono una rapida individuazione dei casi negativi o positivi, permettendo un più efficace contenimento dei contagi.