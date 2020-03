Coronavirus.A Lacco Ameno sanificazione sull’intero territorio comunale in data 17 marzo

A seguito di comunicazione in data odierna si avvisa la cittadinanza che l’intervento di igienizzazione e sanificazione sull’intero territorio comunale verrà eseguito dall’Asl Na 2 nord in data 17 marzo 2020. L’intervento programmato dal Comune per il giorno 14 marzo 2020 è stato annullato. Dalle ore 22.30 del 17.3.2020 e sino alle ore 8.00 del 18 marzo 2020 si raccomanda la popolazione di evitare di lasciare indumenti all’esterno delle proprie abitazioni, di tenere in casa gli animali domestici ed evitare di muoversi lungo le strade cittadine. Per l’emergenza Coronavirus si avvisa la cittadinanza di non spostarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.