Coronavirus a Ischia, quasi 2800 le domande per i “buoni spesa”

Ida Trofa | I comuni dell’isola d’Ischia stanno provvedendo a verificare circa 2800 domande di buoni spesa presentate fino alle 23.59 di lunedì sera. Mentre continuano la procedure di registrazioni non emergono, ancora, i dati sulle domande rifiutate perché afferenti a richieste da parte di chi già percepisce reddito di inclusione o perché beneficiari di reddito di cittadinanza o perché cumulativi di assistenza alloggiativa post terremoto e altri benefici che non escluso dalla ricezione del buono spesa.

Si è trattato, in ogni caso, di un vero e proprio assalto alle previsioni economiche in favore dei meno abbienti e non solo. Al momento le amministrazioni dell’isola, come nel resto d’Italia, stanno proseguendo con la formazione del personale degli ultimi punti commerciali convenzionati al termine della quale si partirà con l’invio dei primi “Pin” agli aventi diritto. Si ricorda che i cittadini riceveranno insieme al Pin anche l’indicazione degli esercizi commerciali in cui recarsi e le fasce orarie per evitare assembramenti. Lacco Ameno è già un po’ più avanti con gli avvisi.

I numeri ischitani

Il Premier Conte aveva comunicato agli italiani di aver aggiunto al fondo per i comuni, oltre i 4,3 miliardi con il nuovo Dpcm, ulteriori 400 milioni di euro da distribuire a ciascun comune d’Italia. Ora, questi soldi, sono stati inviati ed i Comuni stanno iniziando a programmare la domande e la distribuzione dei buoni spesa “gratis” alle famiglie.

L’isola con i suoi poco più di 600mila euro (601.813 euro) nei vari comuni ha totalizzato circa 2790 richieste.

Cosi divise comune: 200 a Lacco Ameno; circa 600 a Casamicciola Terme; 426 per Barano; 128 per Serrara Fontana, 600 circa per Forio, e quasi 700 nel comune di Ischia.

I comune delle isole, nello specifico avevano, riveduto: Barano d’Ischia € 90.224,00; Casamicciola € 63.119,16; Forio € 153.871,33; Ischia € 161.045,35; Lacco Ameno € 38.875,61; Serrara Fontana € 27.787,99; Procida € 66.889,80.