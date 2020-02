Coronavirus a Ischia: 4 cose, 5 sindaci

“Non c’è due senza tre”: ieri siamo stati profeti in patria. Dopo la finta ordinanza di sabato, dopo l’ordinanza “blocca convoglio di italiani sani” fatta in fretta in furia domenica mattina, dopo la bocciatura del Prefetto Valentini, dopo il caos agli imbarchi, dopo che tutta Italia ci ha visti come razzisti, dopo l’incontro “chiarificatore” in Prefettura i sindaci dell’isola d’Ischia hanno dimostrato tutta la loro incapacità di affrontare il problema che avevano davanti: l’emergenza del coronavirus.

Cinque sindaci, in riunione permanente da sabato pomeriggio che fanno tutto e il contrario di tutto.

Sabato pomeriggio non c’era nulla da fare, andava quasi tutto bene. Domenica mattina c’erano da chiudere i porti a lombardi, veneti e cinesi.

Lunedì sera ancora quello, ma diversamente.

Martedì mattina, invece, nulla di tutto questo ma solo, piccole, quattro richiestine.

I sindaci hanno deciso come quelli delle Mauritius ma poi ci ha pensato il Prefetto a salvarci dalla vergogna. I sindaci (anche se in maniera indiretta) hanno aizzato le popolazioni locali contro i turisti ospiti della nostra isola (già presenti o in arrivo) con la loro scelta di proporre i “porti chiusi” ai turisti delle regioni Lombardia e Veneto, hanno alzato il livello di psicosi tanto da svuotare gli scaffali dei supermercati senza motivazione e, poi, alla fine hanno fatto marcia indietro. Una figuraccia nella figuraccia che resterà scritta nella storia della nostra isola. Così, mentre non si capisce quale sia l’idea dei nostri sindaci, ieri pomeriggio, dopo tutto questo “casino”, i primi cittadini hanno pensato di fare quello che avrebbero dovuto fare già dal giorno dopo la nomina di Angelo Borrelli quale commissario per l’emergenza nazionale del Coronavirus.

I sindaci, purtroppo, lontani dalla realtà della nostra isola, artefici di errori madornali che pagheremo in maniera carissima (vallo a dire ai leghisti del nord-est che la nostra era prevenzione e non razzismo al contrario!, ndr) continuano a non essere preparati ad affrontare la realtà della nostra isola.

Dopo l’ennesimo summit foriano, appunto, il terzo (sabato, domenica e martedì), i sindaci hanno inoltrato una nota al Presidente Regione Campania, Vincenzo De Luca, al Dott. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dott. Marco Valentini, Prefetto di Napoli e al Dott. Angelo Borrelli, Capodipartimento Protezione Civile con il quale chiedono “l’adozione misure urgenti e straordinarie funzionali a prevenire la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (D.L. n. 6 del 23.02.2020 pubblicato in G.U. n. 45 del 23.02.2020, Edizione Straordinaria, Parte I e Ordinanza n.21 Ministero della salute G.U. Serie generale n.44 del 22.02.2020) nel territorio dell’Isola d’Ischia”

Un atto che sarebbe dovuto essere inviato fin dalle prime ore in cui si è iniziato a parlare di Coronavirus ma che, invece, arriva, come detto, dopo un’ordinanza annullata perché basata su un decreto legge “giuridicamente inesistente” con un provvedimento contingibile “sproporzionato, ultroneo ed ingiustificatamente restrittivo nei confronti di una vasta fascia della popolazione nazionale”.

E così, dai “porti chiusi” siamo passati a quattro richiestine dal piccolo calibro anche se grazie all’improvvida ordinanza dei sindaci (poi annullata, per fortuna!) siamo stati classificati alla stregua delle Seychelles, della Giordania, dell’Iraq e di tante altre nazioni che chiudono le frontiere agli Italiani (e in alcuni casi anche a noi, ndr).

Prima di leggere un ampio stralcio del documento inviato prima al Presidente della Regione e poi al Presidente del Consiglio (almeno stando all’elenco degli indirizzi) è opportuno segnalare quello che manca nella premessa. Tante parole “tecniche” che non centrano il vero problema e con il quale abbiamo a che fare. Fino a Pasqua, cosa che non dice il testo dei sindaci (purtroppo!), abbiamo degli arrivi programmati, domenica su domenica, di cittadini del nord Italia. I flussi invernali del turismo ischitano, infatti, è tutto legato a quello che accade tra le Regioni, oggi, al centro del “problema”. Da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, infatti, ogni domenica per soggiorni di 7 o 14 giorni, c’è un flusso continuo di individuali, bus e comitive che raggiungono la nostra isola. Centinaia di cittadini che hanno scelto di trascorrere un periodo di vacanza e, soprattutto, cura presso i nostri Centri Termali. Ci sono medici che, infatti, hanno prescritto fanghi e bagni termali per stare meglio.

En passant, cosa accadrà domenica pomeriggio quando, ancora una volta, sui porti di Pozzuoli e Napoli faranno capolino i lombardi, i veneti e tutti gli altri che hanno prenotato il loro soggiorno a Ischia? E cosa accadrà nei prossimi week end?

E tutto questo flusso, ahinoi, non è una novità. Tutt’altro. Tutto questo flusso di turisti ora pericolosi e anche di soldi (per quanto pochi possano essere, sempre che la stagione possa valere altro, ndr) è frutto di investimenti e di iniziative di imprenditori privati che, al pari di tanti altri, dovrebbero essere tutelati. Ma questa è un’altra storia. Di tutto questo, ovviamente, non c’è nessuna traccia nella nota dei sindaci. Eppure, sono convinto, che la situazione emergenziale nella quale ci troviamo, avrebbe dovuto tener conto di questo fenomeno con una rappresentazione molto dettagliata. Quanti, quando, da dove. E non per fare le “liste” ma per capire il fenomeno e, magari, chiedere al governo centrale di pronunciare norme che avrebbero potuto, sul serio, limitare il contagio.

Una su tutte, “vietare i viaggi organizzati in comitiva” e paragonarli alla gite scolastiche. C’è una normativa che definisce, bene, i contorni di questi particolari spostamenti. Una norma di buon senso che sarebbe potuta essere richiesta a questo governo che, diciamocelo, non sta brillando. Un limite, questo dei viaggi organizzati, che avrebbe certamente ridotto il “pericolo”, avrebbe limitato una certa mobilità ad alto rischio (diverse ore nello stesso bus non è la cosa più raccomandabile di questi tempi) e avrebbe limitato spostamenti che creano tensioni sociali. La sceneggiata sul porto di Ischia e i fatti di Benevento, ad esempio, non li avremmo vissuti.

Tutto questo non c’è! Ma veniamo alle richieste dei nostri sindaci. Alla “palla corta” presentata dopo il flop dell’ordinanza.

Le richieste

l’installazione all’imbarco traghetti/aliscafi di idonei check point e/o presidi sanitari al fine di censire i turisti provenienti da territori nei quali già risulta accertata la positività al virus e di eseguire i dovuti controlli attraverso strumentazione idonea ad intercettare eventuali persone contagiati (termo scanner, tamponi etc);

l’organizzazione di un presidio alternativo di emergenza funzionale ad evitare una eventuale promiscuità tra le persone contagiate e i degenti dell’unica struttura sanitaria presente sull’Isola d’Ischia (Ospedale A. Rizzoli), già di per sé insufficiente a gestire i ricoveri ordinari;

potenziamento dei mezzi di trasporto di emergenza (eliambulanza/idroambulanza) dedicati a gestire il trasferimento di persone contagiate;

somministrazione di questionario onde tracciare i flussi delle persone in ingresso sull’Isola d’Ischia al fine di conoscere l’eventuale soggiorno nelle Regioni già colpite dalla diffusione del virus.