Coronavirus. A Casamicciola Castagna riapre il campo sportivo a metà

- Advertisement -

Covid-19 e ripresa delle attività. A Casamicciola riapre parzialmente il campo sportivo. Con ordinanza sindacale, l’ing. Giovan Battista Castagna ha disposto, infatti, la revoca parziale dell’Ordinanza di chiusura n. 197 del 29 ottobre 2020 con la “Riapertura Campo sportivo per le sole attività motorie e per le attività sportive nel rispetto della distanza di almeno 2 metri“.

Il provvedimento sulla scorta dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/02/2021 dalla quale si trae che la Regione Campania è rimasta in Zona Gialla. In tal senso il sindaco Castagna ha ritenuto, pertanto di voler riaprire il campo sportivo DI MEGLIO-MONTI per le sole attività motorie all’aperto nel rispetto delle norme distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità alle linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della Ordinanza in questione sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

- Advertisement -

Avverso l’ordinanza già trasmessa alla prefettura di Napoli ed alle autorità di PG è ammesso ricorso al TAR competente, ovvero, alternativamente, ricordo straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di sessanta giorni e centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della medesima.