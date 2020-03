Coronavirus a Barano, il comunicato del sindaco Gaudioso

CONTAGIO DA COVID-19: AUMENTANO I CASI NEL NOSTRO COMUNE, MA MANTENIAMO LA CALMA

Mio malgrado, debbo comunicarvi che il numero di contagi da COVID-19 nel nostro Comune è salito. Ad oggi sono dieci i casi accertati di positività: solo uno dei soggetti contagiati è in ospedale e le sue condizioni sono delicate, mentre le altre persone sono in isolamento domiciliare e la loro situazione per il momento è sotto controllo. A tutti loro formulo gli auguri per una rapida guarigione ed ai familiari esprimo la mia vicinanza in questo momento difficile.

Naturalmente, per motivi di privacy, non posso comunicare i nomi delle persone contagiate.

L’invito che rivolgo alla Cittadinanza è sempre il medesimo: non fatevi prendere dal panico, ma abbiate la consapevolezza che il problema è serio e non va affatto sottovalutato.

Siate responsabili e non siate egoisti: la nostra salute e quella dei nostri cari è nelle mani di ognuno di noi. Perciò, uscite di casa SOLO SE STRETTAMENTE INDISPENSABILE ed UNA PERSONA a nucleo familiare. Evitate di fare la spesa quotidianamente.

Solo se ci atteniamo scrupolosamente alle regole possiamo uscire da questa situazione. Restate a casa, approfittatene per leggere un libro, per coltivare un hobby, per dedicare più tempo ai vostri cari.

In ultimo, desidero rivolgere un ringraziamento a coloro che stanno continuando a lavorare per garantire ai cittadini la continuità dei servizi essenziali ed ai volontari.

Da parte mia vi assicuro il massimo impegno per fronteggiare questa emergenza.

Insieme ce la faremo.

ANDRÀ TUTTO BENE!