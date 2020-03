Coronavirus, 5 mila sanzioni per aver violato divieti

ROMA (ITALPRESS) – Per il contenimento della diffusione del Covid-19, proseguono le verifiche delle Forze di polizia su tutto il territorio nazionale, applicando il nuovo regime sanzionatorio. Ieri sono state controllate 203.011 persone e 84.941 esercizi commerciali e attivita’. Dall’11 al 28 marzo 2020 sono state controllate complessivamente 3.069.879 persone e 1.419.869 esercizi commerciali. I dati sono stati resi noti dal Viminale.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 4.942; le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione sono state 142 e quelle denunciate per violazione della quarantena ben 49.

Gli esercizi commerciali sanzionati sono stati 151; 22 i provvedimenti di chiusura delle attivita’.

(ITALPRESS).