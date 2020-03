Coronavirus, 5 libri gratis per chi e’ costretto a stare a casa

MILANO (ITALPRESS) – Libri gratis per chi e’ costretto a rimanere in casa per colpa del Coronavirus. Bruno Editore, casa editrice che realizza manuali di formazione, per l’occasione ha coniato lo slogan: “formarsi anziche’ fermarsi”.

“Farsi prendere dal panico e’ facile – sostiene Giacomo Bruno, CEO di Bruno Editore – infatti gia’ in molti sono ricorsi alla soluzione del rifugio casalingo. Credo sia essenziale in questi casi avere a disposizione un’opportunita’ di crescita semplice, veloce e a portata di click. Abbiamo scelto cinque dei nostri manuali piu’ scaricati su Amazon e li abbiamo resi gratuiti, proprio per dare a tutti la reale possibilita’ di formarsi su argomenti applicabili ad ogni settore”.

Gli ebook in questione sono “Lettura Veloce 3X” che insegna a divorare manuali formativi in tempi record e con la massima acquisizione di contenuti; “Scrittura Veloce 3X”, invece,

spiega ai lettori come potere scrivere un libro mentre “Marketing Formativo”, e’ diretto a imprenditori che vogliano imparare a strutturare un piano marketing digitale. E ancora “Rally Trading”, che insegna come utilizzare al meglio le tecniche del trading online per migliorare la condizione economica, e “La nuova legge di attrazione” che illustra come si possano trasformare i sogni in obiettivi concreti e realizzabili.

I libri sono disponibili su Amazon all’indirizzo:

https://amzn.to/3ald5fU

