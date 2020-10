Coronavirus, 5.372 nuovi casi e 28 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Non si ferma l’aumento dei contagi da

coronavirus in Italia. I nuovi casi superano quota 5mila, per

l’esattezza nelle ultime 24 ore se ne registrano 5.372. E’ quanto

riporta il bollettino di Ministero della Salute – Istituto

Superiore di Sanità. Aumentano anche i decessi, che salgono a 28 (+6 rispetto a ieri). Record di tamponi: 129.471, in aumento rispetto ai 128.098 mila di ieri. Gli attualmente positivi sono 70.110 (+4.18). In crescita i ricoverati con sintomi, oggi sono 4.086 (+161), di questi 387 (+29) si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare invece ci sono 65.637 persone. Gli aumenti maggiori di casi in Lombardia (983), Campania (757), Veneto (595). La regione con l’incremento minore è il Molise (11).

(ITALPRESS).