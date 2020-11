Coronavirus, 35 mila casi e 580 vittime in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 35.098 nuovi casi di coronavirus in Italia a fronte però di più di 217 mila tamponi. Record di decessi, 580 morti in 24 ore che riporta ai numeri del momento più critico della prima ondata. Sono questi i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute sull’emergenza Covid-19. I nuovi dimessi/guariti sono 17.734, mentre le persone attualmente positive nel Paese sono 590.110 con un incremento di 16.776.

I ricoverati con sintomi sono 28.633 (+997 rispetto al giorno precedente) dei quali 2.971 (+122) nelle terapie intensive. In isolamento domiciliare si trovano in 558.506. La regione con maggiore incremento è la Lombardia (10.955), seguita da Piemonte (3.659) e Veneto (2.763).

