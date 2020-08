Coronavirus. 3 nuovi casi a Ischia, 2 sospetti dal Rizzoli trasferiti al Loreto Mare

Continuano ad emergere i contagi di pazienti rilevati dalle strutture sanitarie in questi ultimi giorni di agosto. In particolare 2 soggetti in attesa di tampone ricoverati presso la contumacia dell’ Ospedale Anna Rizzoli sono stati trasferiti.

I due pazienti sospetti, ospedalizzati dopo essere stati sottoposti a tampone dal Rizzoli, sono stati trasferiti al Loreto Mare in idroambulanza (uno asintomatico e l’altro con febbre).

La situazione rispetto alle ultime 48 ore, non presenta nuovi contagi.

Nessun allarme sull’isola. Tutto ampiamente previsto dagli esperti.