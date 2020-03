Coronavirus: 1835 contagiati, 149 guariti, 52 vittime

ROMA (ITALPRESS) – I casi di coronavirus Covid-19 confermati in

Italia sono 1835, con un incremento di 258 rispetto

all’aggiornamento dell’1 marzo. E’ quanto riferisce Angelo Borrelli, capo del dipartimento della Protezione civile e commissario per l’emergenza.

“Il numero di guariti e’ salito di 66 persone, siamo dunque a un totale di 149 guariti. L’incremento delle persone decedute e’ invece di 18 persone: 15 in Lombardia e 3 in Emilia Romagna. Il totale dei deceduti sale dunque a 52”, ha spiegato Borrelli.

(ITALPRESS).