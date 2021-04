Coronavirus, 17.221 nuovi casi e 487 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i nuovi casi di coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i nuovi positivi sono 17.221, in aumento rispetto ai 13.708 di ieri. Dato che arriva a fronte di 362.162 tamponi processati e che determina un tasso di positività pari al 4,7%. Si registra un calo dei decessi, 487 contro i 627 di ieri. Sono 20229 i guariti mentre gli attuali positivi flettono di 3.507 attestandosi a 544.330.

Continua il trend di alleggerimento degli ospedali. Sul lato dei ricoverati nei reparti ordinari si osserva che i degenti sono 28.851 (-465), più contenuta la flessione nelle terapie intensive, 3.663 (-20) con 259 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 511.816 persone. Per quanto riguarda le regioni, l’incremento maggiore di nuovi positivi si evidenzia in Lombardia (2.537), seguita da Campania (1.933) e Piemonte (1.661).

(ITALPRESS).