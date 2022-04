“Cornetto” indigesto a Ischia Ponte

Ugo De Rosa | Un locale commerciale per la vendita di prodotti alimentari nel borgo di Ischia Ponte in via G.B. Vico è stato realizzato senza le dovute autorizzazioni e dunque il responsabile del Suap (Sportello Unico per l’Edilizia) ing. Francesco Fermo ha ordinato la demolizione delle opere abusive, dopo che già era stata disposta a marzo la sospensione dei lavori, inottemperata.

Nella relazione dei tecnici comunali vengono elencate le opere eseguite in assenza di titolo abilitativo: «Con l’odierno sopralluogo, il locale in questione si presenta ultimato in tutte le sue parti, funzionante e aperto al pubblico, con i prodotti alimentari esposti e pronti per la vendita, nonostante la comunicazione di sospensione del 14.03.2022. Inoltre si sono rilevate le seguenti opere sulle facciate dell’immobile, che ne hanno alterato il prospetto e più precisamente: 1. Sulla facciata prospiciente via G.B. Vico, è stata installata un’insegna luminosa a forma di “cornetto”, montata su una staffa in ferro, à sua volta innestata nelle pareti laterali in muratura.

L’insegna ha le seguenti dimensioni: circa 3,00 mt. di lunghezza e un altezza variabile da cm. 25 a cm. 80 circa; 2. Sulla stessa facciata, sotto l’insegna descritta al punto 1, è stata installata una tenda parasole retrattile di colore rosso, larga mt. 3,40 circa, avente una sporgenza di mt. 1,60 circa verso la strada; 3. Sulla facciata prospiciente via Seminario è stato installato 1m cassonetto in pvc colorato di mt. 1,80 circa x cm. 30 circa, con 1ma sporgenza di cm. 40 circa rispetto alla parete sulla quale è stato installato. All’interno del cassonetto è avvolta una serranda in ferro. 4. Sulla facciata prospiciente via Seminario vi è un insegna luminosa quadrata, installata a bandiera mediante “fischer” al perimetrale del muro, avente una dimensioni di circa 50 cm. x 50 cm. Inoltre si riferisce che il marciapiede posto su via Luigi Mazzella è stato occupato abusivamente per mq. 2,50 circa, da attrezzature di vario genere a servizio della suddetta attività. Per l’occupazione abusiva risulta emesso dalla Polizia Municipale verbale del 13.04.2022. In conclusione si riferisce che le opere interne realizzate e ultimate, sono state eseguite senza la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza».

Le opere esterne, invece, «sono state eseguite in assenza degli opportuni titoli e pertanto sono abusive, tenuto conto che l’immobile in questione, fa parte di un fabbricato di maggiore consistenza, vincolato in individuo sotto il profilo storico-artistico». Di qui, anche in base al PRG e al PTP, nonché al vincolo paesistico a cui è assoggettato il territorio comunale, l’ordinanza notificata al proprietario (indicato con le sole sigle C.R.), intimando «la demolizione degli abusi descritti in premessa e il ripristino dello stato dei luoghi originari, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica della presente ordinanza».

