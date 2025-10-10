venerdì, Ottobre 10, 2025
SERIE DSPORTISCHIA CALCIO

Corino: «Scelte dolorose ma necessarie, il giocattolo deve restare sostenibile»

Il tecnico dell’Ischia spiega le decisioni sulle uscite: «Alcuni non erano più convinti di restare. Chi resta deve dare il duecento per cento, altrimenti è giusto andare altrove. Serve una squadra più snella e concentrata».

