sabato, Ottobre 18, 2025
SERIE DSPORTISCHIA CALCIO

Corino: «Non siamo morti, vogliamo dimostrare che possiamo rialzarci»

Corino dopo il pesante 4-0 con la Flaminia parla del momento difficile dell’Ischia.

Il tecnico gialloblù ammette le difficoltà ma respinge ogni resa: «La squadra deve ritrovare orgoglio e spirito, non possiamo essere passivi. Stiamo lavorando per rinforzarci, ma chi è qui deve combattere fino all’ultimo». Poi un pensiero al fiocco lilla e alla prevenzione: «Le vere battaglie della vita sono altre».

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

