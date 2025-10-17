Corino: «Non siamo morti, vogliamo dimostrare che possiamo rialzarci»

Il tecnico gialloblù ammette le difficoltà ma respinge ogni resa: «La squadra deve ritrovare orgoglio e spirito, non possiamo essere passivi. Stiamo lavorando per rinforzarci, ma chi è qui deve combattere fino all’ultimo». Poi un pensiero al fiocco lilla e alla prevenzione: «Le vere battaglie della vita sono altre».

