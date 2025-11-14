venerdì, Novembre 14, 2025
Corino non si fida: “La barca è dritta, ma guai ad alzare la testa”

L’Ischia arriva alla sfida con la Scafatese forte di quattro risultati utili, ma Corino frena gli entusiasmi e richiama la squadra a umiltà, sacrificio e attenzione dopo gli stop di Castagna, e Sidibé.

  Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano.

