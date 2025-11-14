-
Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.Visualizza tutti gli articoli
Corino non si fida: “La barca è dritta, ma guai ad alzare la testa”
L’Ischia arriva alla sfida con la Scafatese forte di quattro risultati utili, ma Corino frena gli entusiasmi e richiama la squadra a umiltà, sacrificio e attenzione dopo gli stop di Castagna, e Sidibé.