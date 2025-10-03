-
Corino: “L’Ischia deve reagire, non possiamo permetterci altri regali”
Il tecnico gialloblù analizza il pari con il Lodigiani e guarda al futuro: “Ho visto segnali di crescita ma anche disattenzioni gravi. Adesso serve compattezza, l’aiuto dei tifosi e qualche rinforzo dal mercato per uscire da questa situazione”