Corino: «L’Ischia deve essere a misura di Serie D, non dell’avversario»

Serie D, l’Ischia prepara la sfida alla capolista Trastevere

Il tecnico gialloblù si tiene stretta la prestazione di Olbia, parla di una squadra in crescita e di «piccoli mattoncini» su cui costruire la salvezza. Domenica al Mazzella arriva un Trastevere organizzato e con il gol facile, ma l’Ischia promette battaglia «col coltello tra i denti»

