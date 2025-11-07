Corino: «L’Ischia deve essere a misura di Serie D, non dell’avversario»

Il tecnico gialloblù si tiene stretta la prestazione di Olbia, parla di una squadra in crescita e di «piccoli mattoncini» su cui costruire la salvezza. Domenica al Mazzella arriva un Trastevere organizzato e con il gol facile, ma l’Ischia promette battaglia «col coltello tra i denti»
-
Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.Visualizza tutti gli articoli