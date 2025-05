Cori indegni allo scalo di Procida, Forio chiede scusa ai procidani

La domenica della speranza per il Real Forio, quella della finale playoff contro la Real Normanna (poi terminata con la sconfitta per 3-2 per gli aversani che è costata la fine del sogno al team biancoverde) ha vissuto un prologo di violenza e ignoranza che non ha fatto bene al blasone del Real Forio. Tutt’altro.

Non c’era una partita. Non c’erano avversari da sfidare sul campo.

C’erano solo turisti, famiglie, pendolari, bambini. Eppure, durante lo scalo a Procida del traghetto Caremar, partito da Ischia e diretto a Pozzuoli, un gruppo di tifosi ha trasformato una normale trasferta, un semplice viaggio in mare in uno spettacolo indegno, offensivo, violento. Un concentrato di odio vomitato a gran voce, amplificato da un megafono, contro l’intera comunità procidana.

“Procidani z.”, “procidane p.biip”: insulti sessisti, razzisti, volgari. Nessun rispetto per la dignità delle persone, nessun riguardo per la presenza di minori, nessuna vergogna. Solo rabbia, ignoranza e un senso malato di appartenenza che nulla ha a che vedere con lo sport.

A seguito dell’indignazione suscitata dall’episodio, sono arrivate le scuse del sindaco di Forio, Stani Verde che, al telefono con il primo cittadino di Procida, Dino Ambrosino, si è detto dispiaciuto dell’accaduto. Un gesto istituzionale doveroso e apprezzato dalla cittadinanza procidana. Nelle stesse ore, una ferma e netta presa di posizione è arrivata anche dal consigliere comunale con delega allo sport, Carmine Sabia, che ha condannato senza esitazioni l’accaduto: “Per la loro intensità e gravità, i cori offensivi e discriminatori sono da disapprovare fermamente”

A chiudere la polemica, tuttavia, arrivano le scuse ufficiali del mondo del tifo biancoverde affidate a Pippo Iacono, Zio Pippo, che chiudono definitivamente la vicenda e, anzi, aprono ad un gemellaggio.

«SCUSA PROCIDA! Credo siano opportune – scrive il capo dei tifosi del Real Forio – e necessarie le scuse alla cittadinanza di Procida e a chiunque si sia sentito offeso dai cori intonati nella mattinata di domenica. Purtroppo, all’interno di un gruppo composto da circa 300 persone, qualcuno si è lasciato trasportare dall’euforia del momento e da vecchie vicende ormai superate. Insieme agli altri tifosi del Forio, è stato fatto capire ai responsabili che certi comportamenti non sono accettabili e non devono più ripetersi.

È importante sottolineare come, durante tutta la stagione, i tifosi del Forio si siano distinti su tutti i campi della Regione Campania per la presenza costante e numerosa alle partite e per l’atteggiamento sempre rispettoso, sia dentro che fuori dal terreno di gioco. A tal proposito, si propone l’organizzazione di un’amichevole tra Forio e Procida, coinvolgendo tifosi, dirigenti, rappresentanti istituzionali ed ex calciatori, per lanciare insieme un segnale positivo di sportività e rispetto reciproco. Ancora una volta, si porgono le più sincere scuse a nome di tutti i tifosi del Forio. Che episodi di questo tipo – conclude Iacono – , seppur goliardici ma di cattivo gusto, non si ripetano mai più!”