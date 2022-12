Cordoglio per la tragedia di Casamicciola. Procida Capitale annulla l’evento finale

Manifestando la più viva e sincera vicinanza alla comunità di Casamicciola, colpita dai lutti, e all’intera isola d’Ischia, che vive giorni di profonda angoscia per le conseguenze della frana del 26 novembre, la cabina di regia regionale, presieduta dal governatore Vincenzo de Luca, ha deciso di sospendere la programmazione dell’evento conclusivo dell’anno da Capitale, immaginato in queste settimane e ideato, in linea con quanto sviluppato nel corso del 2022, come un momento di condivisione collettiva, così lontano dall’atmosfera che Ischia, Procida e l’intera Campania vivono a seguito della tragedia di via Celario.

Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, insieme all’amministrazione comunale, e il direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, Agostino Riitano insieme al team organizzativo, hanno espresso vicinanza alla comunità di Casamicciola e dell’intera isola d’Ischia in questi giorni di profondo dolore.