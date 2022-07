COPRIFUOCO ENZO A MEZZANOTTE: Ischia “abbassa” il volume

Un po’ Ciro Re, un po’ la voglia di fare chiarezza e un po’ la necessità di riscrivere le ordinanza scritte in modo poco chiaro e alla fine: da questa sera, a mezzanotte tutti zitti. Licenze A, licenze B o C che siano, dehor, spazi rubati ai marciapiedi o altre attività non cambia: dalla mezzanotte di passa all’interno e si suona fino alla due. Già ci sono truppe di Vigili, Poliziotti e Carabinieri con l’orologio al polso a controllare (per farvi un’idea si passa dalla Riva Destra al Calise, dall’Ecstasy agli altri baretti)

Una regolamentata e una mazzata che prova a mettere chiarezza e silenzio in un comune che viveva situazioni diverse. La nuova ordinanza di Enzo, “per l’effetto”, cambia il modo di vivere la notte

E’ consentito lo svolgimento dell’attività di intrattenimento musicale e danzante all’ interno dei locali fino alle ore 02.00 per esercizi pubblici tipologia A e B esclusivamente per il mese di agosto nonché nei giorni venerdì e sabato dei mesi di luglio e settembre.

Per gli stessi esercizi commerciali restano in vigore i limiti indicati nella precedente ordinanza sindacale n.51/2002 che fissa il termine entro il quale devono cessare gli intrattenimenti musicali alle ore 00.00 all’esterno dei locali. I limiti previsti dalle ordinanze 160/201O e 161/201O sono estesi agli esercizi che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico.

I limiti previsti dalle ordinanze 160/201O e 161/201O sono estesi anche agli esercizi pubblici di tipologia C che sfruttano dehors e/o strutture amovibili su suolo pubblico ed aree esterne private anche prive di dehors o strutture amovibili.

BALNEARI: E’ consentito lo svolgimento di intrattenimento musicale fino alle 22.00 per l’intero mese di agosto nonché esclusivamente nei giorni venerdì, sabato del mese di luglio e settembre per gli stabilimenti balneari