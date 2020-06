Coppa ricca, mi ci ficca | #4WD

Oggi è giorno di finale! La Coppa Italia non vale certo quanto la FA Cup in Inghilterra o la Copa del Rey in Spagna; ma di questi tempi in cui anche il calcio ha assunto una dimensione surreale e, per certi versi, decisamente falsata, la speranza di poter alzare un trofeo e portarlo a casa diventa qualcosa in più di un semplice “leccapiatt ca pur è magnà”. Per chiunque!

In questi giorni in cui il Presidente della FIGC Gravina ha dichiarato di lavorare alla possibilità che entro luglio, anche se parzialmente, gli stadi possano essere riaperti al pubblico, abbiamo avuto modo di renderci conto, dopo le due semifinali di ritorno, che certi pesi e misure sembrano essere rimasti illesi dall’emergenza coronavirus; e a differenza dell’entusiasmo oltremodo velato con cui ciascuno di noi è tornato a sostenere i propri beniamini, lo spettacolo sembra invece essere ripreso dallo stesso punto in cui i suoi protagonisti, a cominciare dai “direttori d’orchestra” e dai “presentatori”, erano stati costretti a sospenderlo.

Le istruzioni ricevute da Orsato ad opera del VAR nel corso di Juventus-Milan, in particolare sugli episodi del rigore concesso ai rubentini e sull’espulsione comminata a Rebic per il gioco pericoloso su Danilo, si sono rivelate diametralmente opposte a quelle che, solo ventiquattr’ore dopo, hanno caratterizzato l’operato di Rocchi durante Napoli-Inter, facendolo sorvolare sul fallo da seconda ammonizione di Young che avrebbe lasciato i nerazzurri in dieci sin da fine primo tempo e, come se non bastasse, sull’indispensabile on field review del fallo di mano da rigore di De Vrij nella ripresa. Casualmente inflessibile, invece, l’arbitro di Firenze, nell’estrarre il giallo a Ospina (diffidato), privandolo di partecipare da migliore in campo all’eventuale (poi concretizzatasi per gli azzurri) finalissima di stasera a Roma.

In due parole: se ‘sta Coppa è già di “quelli là”, siete ancora in tempo a dircelo, così evitiamo di angustiarci alla tivù!