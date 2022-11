Coppa Italia Promozione. Barano. Mennella: “Soddisfatto della reazione dei ragazzi”

Ha un atteggiamento diverso da sabato. Molto. Ciro Mennella ha quasi trovato il sorriso e dopo il pari d’andata negli ottavi di Coppa Italia contro il Santa Anastasia.

“Abbiamo avuto una buona prestazione – ci ha detto l’allenatore – dal punto di vista mentale, tattico e di impostazione. Dirò, forse, potevamo realizzare qualcosina in più in avanti, però, visto il momento e la partita di sabato, oggi solo bisogno di tenere stabilità in campo e i ragazzi si sono comportati egregiamente. C’è stata quella reazione dopo la gara di sabato e negli spogliatori abbiamo avuto l’occasione di fare chiarezza. Ci siamo guardati negli occhi e ognuno ha compreso qual è la propria responsabilità.

Questo, però, è scotto che paghi quando decidi di puntare su un gruppo giovane e che ha bisogno, soprattutto, di crescere, specialmente, dal punto di vista caratteriale perché le qualità tecniche e sportive le abbiamo. Questo non è un campionato facile. E’ un campionato – conclude – composto da squadre toste, che entrano nei contrasti in maniera decisa. Lo sappiamo e queste cose dobbiamo imparare a gestire.”