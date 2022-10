Coppa Italia Promozione. Barano, a Santa Maria per dare il meglio!

Oggi, alle 15.00, allo Stadio Comunale Santa Maria si disputerà la gara di ritorno valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Promozione. La gara di andata dello scorso 12 Ottobre si è conclusa con il risultato di 3-1 in favore degli Isolani. Al Di Iorio, il Santa Maria aveva segnato con Manolo Cioffi mentre il Barano aveva mostrato la bella tripletta di Ugo Invernini.

Oggi pomeriggio, nonostante qualche grande assenza come Ciro Saurino, Nicola Conte e Annunziata, l’undici di Ciro Mennella farà la sua gara contro la corazzata di casa che, in campionato, sembra non aver avversari.

Per gli aquilotti l’ordine di scuderia è sempre lo stesso: fare la partita nostra come sempre. “Ci proveremo senza timore – ci ha detto Ciro Mennella – e poi vedremo cosa succede. Sicuramente troveremo un buon ambiente, una bella squadra e sappiamo anche che loro non vogliono perdere la partita. Sarà l’occasione per dare spazio a Ciro Mattera, Salvatore Formisano, lo stesso Giovanni Di Sapia”.