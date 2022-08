COPPA ITALIA. Ischia-Real Forio: si parte col derby

Si parte con il derby. La prima partita ufficiale della nuova annata si disputa sull’isola. Così come nella passata stagione, ma a campi invertiti. Quella però era la terza giornata del gironcino e Real Forio e Ischia si giocavano la prima posizione dopo aver battuto il Barano. Finì 1-1 con Vittorio De Luise che in mischia riuscì a pareggiare il gol di Invernini. Oggi pomeriggio al “Mazzella” invece è la “vernice” per entrambe le squadre.

Un’Ischia più avanti nella preparazione e meglio assortita dal punto di vista tecnico, punta a conquistare subito i primi tre punti per poi giocarsi la qualificazione in casa dell’Atletico Calcio che a sua volta fra tre giorni sarà di scena al “Calise”. Già un tour de force per il Real Forio che per sua fortuna non si muoverà dall’isola visto che domenica mattina ospiterà il Savoia nella prima di campionato (nel pomeriggio l’Ischia a Fondobosso se la vedrò col l’Ercolanese).

Alla vigilia del derby, sia il tecnico Buonocore che il d.s. Lubrano hanno confermato quanto già era noto, ovvero che l’Ischia anche in questa stagione punterà anche sulla manifestazione con la coccarda. Si cercherà di ribadire il percorso della stagione precedente, quando si andò vicinissimi alla conquista della finale. L’Ischia inizia la nuova avventura con un organico rinnovato ma con tante certezze, a partire dal pacchetto difensivo. Le novità sono a centrocampo ma soprattutto in attacco. I gialloblù vogliono iniziare la stagione col piede giusto per creare quel clima di entusiasmo che si potrebbe toccare con mano già alla terza di campionato, quando al “Mazzella” sbarcherà una delle favorite al salto di categoria: l’Albanova. Ma ci sarà tempo per pensare e preparare quella sfida.

Nel frattempo bisogna lavorare tanto per trovare la giusta intesa, gli automatismi necessari affinché la nuova squadra possa esprimere tutto il suo potenziale. Di contro, il Real Forio ha qualche giocatore non al meglio con qualche problema in difesa visto che Monti non ha alternative (Iacono è squalificato, si sta continuando a sondare il mercato per un centrale). Per “Billone” ritorno da grande ex al “Mazzella”, così come ex sono il figlio Vincenzo, Accurso, Sogliuzzo, Rubino, Pistola, Sirabella, senza dimenticare il d.s. Manna che ha indossato la maglia gialloblù in Eccellenza ventidue anni fa. Nelle fila ischitane, spicca Massimo De Luise ma diverse presenze in biancoverde le hanno collezionate anche Trofa, Giovanni Mattera, Arcamone, Sirabella e Matarese.

SCHIERAMENTI – Dal punto di vista tecnico, viste le condizioni climatiche tutt’altro che ideali e la struttura fisica oltre che la qualità di entrambi i calciatori, si prospetta interessante la sfida a centrocampo tra i due “coloured”: l’esperto Kelvin Matute dell’Ischia e il più giovane Ali Sangare del Real Forio. L’ex Casertana e Juve Stabia sarà affiancato da Trofa e uno tra Cibelli e Arcamone visto che l’ex Puteolana De Simone non è al meglio essendo reduce da un fastidio alla pianta del piede. In attacco De Luise centrale (l’argentino Padin in settimana ha accusato un affaticamento), con Simonetti a sinistra e uno tra Starita e Mattera (quest’ultimo cresce di condizione giorno dopo giorno). La linea difensiva è quella dell’anno scorso, Florio-Chiariello-Di Costanzo, con l’under Zazzaro a sinistra; il terzino fisicamente sta meglio (Ballirano l’alternativa in chiave under).

Undici quasi obbligato per il Real Forio viste le assenze di Iacono e Savio. Pistola e Rubino sono stati provati in rifinitura e presumibilmente giocheranno dall’inizio. Il primo sulla linea di Accurso, Monti e Sirabella; il secondo al centro dell’attacco, completato da Castaldi e l’under castagna. A centrocampo, oltre a Sogliuzzo in posizione di play, Monti dovrebbe schierare D’Angelo e Sangare. Buonocore non ha convocato, com’era facile prevedere, l’ultimo acquisto Angelo Scalzone. Il centravanti in questi giorni sta lavorando sodo per mettersi al passo dei compagni, per farsi trovare pronto per l’inizio del campionato.

ARBITRO – Al “Mazzella” (ore 16.00, biglietto Euro 5,00 eccezion fatta per gli abbonati e per gli under 14) arbitrerà il signor Gianluca Andolfi della sezione di Ercolano. Assistenti i signori Mario Scala e Carmine Vanacore di Castellammare di Stabia.

CONVOCATI ISCHIA

Portieri: Mazzella, Gemito.

Difensori: Buono, Chiariello, Di Costanzo, Florio, Mattera, Matarese, Zazzaro.

Centrocampisti: Arcamone G.G., Ballirano, Canzano, Cibelli, De Simone, Matute, Patalano, Trofa.

Attaccanti: De Luise, Padin, Pesce, Simonetti, Starita.

CONVOCATI REAL FORIO

Portieri: Iandoli, Cannelora.

Difensori: Accurso, Monti, Sirabella, Pistola, Tedesco.

Centrocampisti: Sogliuzzo, D’Angelo, Sangare, Seprano, Aiello, Di Meglio C., Di Meglio A., Scritturale, Cerase.

Attaccanti: Rubino, Solimeno, Castaldi, Castagna.