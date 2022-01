Coppa Italia. Ischia, appuntamento con la storia

Giovanni Sasso | Diciotto anni dopo, eccole di nuovo di fronte. Virtus e Ischia. Che si chiami ancora Volla o che la società sta cercando in tutti i modi di risvegliare antiche passioni nel quartiere di Ponticelli, la sostanza non cambia. Sono sempre sulla breccia, da anni, l’avvocato Todisco, il patron Urbano, il segretario Picardi, il diesse Davino che fu il migliore in campo nell’andata di quella semifinale che Coppa Italia che fu dominata dall’Ischia che però dovette accontentarsi del pareggio, siglato a metà ripresa da Pierotti dopo il momentaneo vantaggio di Carrano, attuale presidente dell’Ercolanese.

A distanza di tante stagioni, è ancora Virtus contro Ischia. Per i gialloblù è la quarta semifinale in ventidue anni. Nel mezzo, per fortuna, sette campionati di Serie D (conclusisi con la promozione e uno scudetto Dilettanti) e tre di Lega Pro. La coppa, da sempre, per le squadre costruite per vincere ma anche per quelle che sanno di potersela giocare con tutti (tra queste c’è proprio l’Ischia), rappresenta una strada alternativa per il salto di categoria. Fascinosa ma difficile perché non basta vincere la fase regionale bensì arrivare fino in fondo. Chi ha gamba, determinazione, la cosiddetta “fame”, in un doppio confronto può sovvertire ogni pronostico. Tra le quattro semifinaliste che sono costrette a riservare gran parte della loro attenzione sulla coppa sono proprio Ischia e Virtus Campania.

Dall’altro lato, San Marzano prima e Scafatese che insegue ma senza alcuna voglia di mollare per organico e tradizione. Quella tradizione che arride all’Ischia anche se oggi a scendere in campo non saranno i Cutolo e Palmieri, i Ruggeri e Babuscia, i Caliano e Pierotti (che infransero numerosi record, un paio resistono ancora), con il massimo rispetto per gli attuali alfieri gialloblù che finora hanno fatto il loro percorso e che rappresentano un primo step di un progetto finalizzato alla valorizzazione del solo prodotto isolano. E il raggiungimento di un traguardo importante come la semifinale di coppa rappresenta uno stimolo ulteriore per andare avanti, di crescita di questo gruppo che finora solo in alcune circostanze ha mostrato il suo reale potenziale.

L’ISCHIA – Iervolino per questo importante appuntamento ha tutti a disposizione tranne gli appena rientrati Mazzella e Anthony Di Meglio, con Pistola, Nicola Di Meglio e Pesce che saranno pronti per la partita di ritorno perché reduci da acciacchi vari. Abbondanza soprattutto a centrocampo per il tecnico che però per il gioco degli under punterà quasi certamente su Buono in difesa (Di Costanzo e Chiariello in mezzo, Florio dall’altro lato) e Montanino a centrocampo, con Arcamone e Trofa. Sogliuzzo a sostegno di Filosa e uno tra Trani (favorito) e De Luise visto che Castagna è appena rientrato e che D’Antonio non ha svolto la rifinitura.

LA VIRTUS – Attenzione a non sottovalutare i biancorossi di mister Liquidato. L’ultima volta che la Virtus ha affrontato una isolana, fu in occasione di un match di coppa a Forio nel settembre 2020. Quella squadra non si ripresentò ai nastri di partenza ad aprile 2021 ed è stata praticamente rifatta, essendo rimasti in pochi. In avanti Fragiello è tra i pochi rimasti. Non c’è più Chirullo ma il libanese Dieme. In difesa Battaglia e Avolio.

In mediana, l’ex gialloblù Orefice (che affronta di nuovo l’Ischia dopo averlo fatto quattro mesi fa con la maglia del Saviano), Porcaro e i giovani Visciano e Cardone. Un giusto mix tra elementi esperti e under da svezzare. «Finora siamo sempre stati penalizzati dagli infortuni e dal Covid, è la prima volta che ho tutti a disposizione», ci ha riferito ieri Stefano Liquidato, allenatore della Virtus Campania che nutre grande rispetto per l’Ischia, ritenendola squadra che pratica un buon calcio e guidata bene da un tecnico seppur giovane come Iervolino. Un bel complimento visto che riteniamo Liquidato un signor allenatore e una persona dabbene, ben lontana dai venditori di fumo e dagli “scienziati” che infestano queste categorie e non solo.

ARBITRO – Al “Borsellino” di Volla (14.30) arbitrerà il signor Marco Granillo della sezione di Napoli (ass. Amarante di Castellammare e La Regina di Battipaglia).

I CONVOCATI

Portieri: Di Chiara, Musella.

Difensori: Chiariello, Buono, Di Costanzo, Muscariello, Florio.

Centrocampisti: Sogliuzzo, Trofa, Cibelli, Arcamone G.G., Conte, Montanino, Di Sapia, Iacono.