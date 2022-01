Coppa Italia. Dischetto amaro: l’Ischia dice addio alla finale

Giovanni Sasso | Finalissima addio. Epilogo amaro della semifinale. Al “Mazzella” a festeggiare è il Virtus Campania che, dopo quasi novanta minuti di barricate, la spunta ai tiri di rigore, conquistando il diritto di affrontare il San Marzano che pure si è qualificato in maniera rocambolesca, perdendo per 2-0 in casa contro la Scafatese dopo aver dominato gara-uno. I biancorossi di Liquidato beneficiano del nuovo regolamento e tra due domeniche si giocheranno la coppa intitolata al grande Angelo Zeoli con i sarnesi di Pirozzi. Il calcio conferma ancora una volta che non sempre vince il più forte, che a volte l’astuzia, la tenacia, la cattiveria agonistica sono valori che contano più della tecnica e della migliore predisposizione alla corsa. Nel computo dei 180 minuti, l’Ischia si è fatta preferire, avrebbe meritato di andare in finale, ma quel signore verde delimitato da righe bianche è il giudice supremo ed ha emesso un verdetto.

L’Ischia avrebbe dovuto chiudere il discorso all’andata, non ci è riuscita ed al ritorno ha sofferto il tatticismo, i pochi spazi a disposizione per incidere, oltre alla immancabile pressione dall’esterno. Sono riemersi i limiti tecnici di una squadra incompleta che in campionato spesso ha saputo mascherarli ma che in partite come questa, contro avversari che gettano il cuore oltre l’ostacolo perché consapevoli di non avere altri mezzi, ritornano puntualmente a galla. Peccato perché, dopo la delusione del giugno scorso, il popolo gialloblù avrebbe meritato di giocarsi di nuovo una finale di coppa a distanza di diciotto anni. La corazzata San Marzano ieri ha dimostrato di essere una squadra “terrestre” e chissà, in una gara secca Castagna e compagni avrebbero potuto sovvertire un pronostico che gioco forza sarebbe stato favorevole ai sarnesi.

Non è stata l’Ischia vista all’andata, capace di recuperare palla e riproporsi. Lo ha fatto in poche occasioni, troppo poche. Pur non facendo girare l’attrezzo in maniera veloce, ricorrendo in qualche occasione al lancio per Sogliuzzo, l’Ischia tre limpide occasioni le ha costruite. Ma, come spesso capita, o la giocata risulta imprecisa oppure l’estremo difensore avversario esce dal campo con la palma del migliore. Castagna, pur intestardendosi come talvolta gli viene, nel finale aveva superato Avino ma la traversa gli ha negato quel gol che sarebbe valso la qualificazione.

Ischia senza nerbo nei primi 45’, qualcosina meglio nella seconda parte ma sempre con qualche interrogativo (Filosa incide poco, Florio non sta bene e si vede, perché poi Trani quando non ha alcuna chance di attaccare la profondità?). In partite come questa contano tanto caratteristiche, qualità che una squadra formata quasi interamente da giovani non può avere. La società ha fatto delle scelte, ha deciso di predisporre un progetto a lungo termine, e nel frattempo le occasioni che pure arrivano per fare il cosiddetto salto di qualità, sfumano una dietro l’altra… Il mercato dicembrino s’è risolto con l’arrivo di Conte. E’ notizia di ieri pomeriggio che fino al 10 febbraio c’è l’opportunità di ritornare sul mercato. Domenica c’è Ischia-Puteolana e naturalmente tutti si augurano che i ragazzi riescano a riscattare l’immeritata sconfitta subita all’andata. D’Abundo ha la grande occasione per smentire tutti: vale ancora il detto “l’eccezione conferma la regola”? Ebbene, con un piccolo sacrificio (siamo a tre mesi dal gong) metta a disposizione di Iervolino una punta di comprovata esperienza ed abilità per consentire all’Ischia di restare attaccata al treno dei play-off.

SCHIERAMENTI – Iervolino rimette tra i pali Mazzella e recupera Florio che percorre la corsia destra; dall’altro lato c’è Buono. Al centro Chiariello e Di Costanzo. In mediana Arcamone con Montanino; Trofa agisce sulle destra alle spalle di Castagna. Sogliuzzo punta centrale con Filosa a sinistra. Il Virtus Campania risponde con lo stesso schieramento visto all’andata: un 3-5-2 che diventa 5-3-2 in fase di non possesso: Avino in porta; Puccinelli e Sivero con Polverino in mezzo. A centrocampo Orefice detta i tempi attorniato da Avolio e Porcaro con Granato largo a destra e Ciaravolo a sinistra; in avanti Fragiello e Dieme.

LA PARTITA – Pronti-via e c’è subito una percussione centrale di Castagna che, dopo aver percorso trenta metri palla al piede, carica il sinistro ma Avino si distende alla propria destra e respinge. Dopo un lungo periodo di gioco spezzettato e poche emozioni, al 26’ su angolo dalla destra di Arcamone, Chiariello dal limite calcia al volo in perfetta scelta di tempo: pallone rasoterra che Avino riesce a intuire e parare. Al 29’ Arcamone perde palla: Porcaro crossa, la palla viene respinta e Di Costanzo, nel tentativo di rinviare innesca la deviazione da terra di Dieme che per poco Mazzella non viene sorpreso. Al 34’ Castagna va via sulla destra, Sogliuzzo si smarca per la battuta bassa che però viene rimpallata da un difensore. Sul finire del tempo, Sogliuzzo da oltre venti metri carica il destro, ma la soluzione è centrale e Avino para.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo. Al 14’ Castagna entra in area dalla sinistra, salta in dribbling due avversari ma la conclusione viene leggermente deviata da un difensore. 1’ dopo Montanino salta su azione d’angolo: pallone a lato. Liquidato richiama lo stanco Orefice e inserisce Cardone. Iervolino risponde con Trani al posto di Filosa. Il neo entrato si sistema sulla sinistra. L’Ischia recupera palla sulla trequarti (23’), Trofa ha spazio per il mancino che sibila non lontano dal palo alla destra di Avino. Al 26’ occasionissima per l’Ischia. Apertura sulla destra per Trani che mette basso in mezzo per Castagna che si coordina e lascia partire un missile che, deviato da Avino, si stampa sulla traversa. Al 29’ l’Ischia perde palla, ripartenza di Fragiello che però viene contrato in area da Di Costanzo. Altra occasione per l’Ischia: ripartenza di Sogliuzzo che entra in area ma il suo destro in corsa si spegne di pochissimo a lato. Conte prende il posto di Arcamone. Forcing dell’Ischia, Virtus chiusa al limite della propria area. Al 41’ altra occasione per l’Ischia: angolo dalla sinistra, colpo di testa ravvicinato di Trofa e altro miracolo di Avino che respinge. Ultimi cambi degli allenatori finalizzati alla lotteria dei rigori. Escono Trofa e Di Costanzo, entrano Cibelli e Pistola (che non giocava dal derby col Barano).

DISCHETTO AMARO – La semifinale si decide dunque ai tiri dagli undici metri. Il primo a calciare è il biancorosso Tortora che spiazza Mazzella. Anche Cibelli dell’Ischia spiazza Avino ma il pallone termina fuori. Mazzella rimedia subito respingendo il tiro di Del Grande. Pistola ha l’occasione per impattare ma centra il palo. Zerlenga calcia forte e batte Mazzella per il 2-0. Per i gialloblù si fa dura. Conte si fa parare il suo tiro da Avino, poi Dieme è preciso e decreta la qualificazione della Virtus Campania.

ISCHIA 0

VIRTUS CAMPANIA 3

(d.c.r.; t.r. 0-0)

ISCHIA: Mazzella, Florio, Buono, Trofa (47’ st Cibelli), Chiariello, Montanino, Arcamone (32’ st Conte), Sogliuzzo, Filosa (17’ st Trani), Castagna, Di Costanzo (48’ st Pistola). (In panchina Di Chiara, Muscariello, D’Antonio, Di Sapia, De Luise). All. Iervolino.

VIRTUS CAMPANIA: Avino, Sivero, Polverino, Avolio, Puccinelli, Ciaravolo (42’ st Visciano), Porcaro (48’ st Tortora), Orefice (17’ st Cardone), Dieme, Granato, Fragiello (32’ st Zerlenga). (In panchina Napolitano, Napolitano L., Ventola, Del Grande, Cerrone). All. Liquidato.

ARBITRO: De Angelis di Nocera Inferiore (ass. Scala di Castellammare e Frisulli di Ercolano).

SEQUENZA RIGORI: Tortora (V) gol; Cibelli (I) fuori; Del Grande (V) parata; Pistola (I) palo; Zerlenga (V) gol; Conte (I) parato; Dieme (V) gol.

NOTE: angoli 10-1 per l’Ischia. Ammoniti Granato, Montanino, Cardone, Visciano. Durata: p.t. 45’, s.t. 50’. Spettatori 500 circa.