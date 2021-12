COPPA ITALIA “A.ZEOLI” Sconfitta indolore per l’Ischia. E’ semifinale col V. Campania

Giovanni Sasso | La Maddalonese viola il “Mazzella” ma viene eliminata. I gialloblù passano il turno in virtù del 2-0 conquistato all’andata. Il 5 gennaio prossimo, a distanza di diciotto anni, l’Ischia disputerà una semifinale di coppa “regionale”. Si affronterà la Virtus Campania Ponticelli, compagine che nel girone A ha 21 punti, a due lunghezze dalla zona play-off. Sarà il sorteggio a stabilire chi tra Ischia e Virtus giocherà la prima in casa. Con due gol da amministrare, alla vigilia sembrava tutto facile. Invece i gialloblù si sono complicati la vita non riscendo a capitalizzare almeno tre limpide palle-gol, pagando a caro prezzo uno dei pochissimi errori difensivi.

Al di là del gioco spezzettato ed a tratti raffazzonato, al di là del momento di forma del singolo, se al 25’ del primo tempo arbitro e assistente n.2 non avessero annullato un gol regolarissimo all’Ischia, probabilmente il secondo tempo si sarebbe giocato per onor di firma. Nella circostanza, l’Ischia ha perso il migliore in campo fino a quel momento: Gigio Trani. Dopo il clamoroso errore di arbitro e guardalinee domenica scorsa con l’Albanova, questa volta si è visto di peggio. All’Ischia è andata bene anche ieri. Ma è chiaro che due “insalate” del genere (termine sempre più in voga in questi casi) nel giro di tre giorni, sono la testimonianza tangibile di quanto sia impreparata la stragrande maggioranza dei fischietti campani, con gli assistenti spesso fuori posizione, se non proprio distratti. Quanto visto ieri a metà primo tempo è qualcosa da far accapponare la pelle: quando l’errore nella stessa azione è uno, siamo tutti essere umani e ci può stare. Ma quando invece la “cappellata” è duplice nel giro di due-tre secondi, allora significa che Taglialatela o direttamente D’Abundo in persona devono pretendere direttori di gara provenienti dagli scambi perché finora a quelli da fuori regione si è potuto imputare poco o nulla.

Ritornando alla partita, l’Ischia ha fatto un passo indietro sotto tutti i punti di vista anche a causa del turnover, ma non ha mai sofferto una vera pressione da parte degli ospiti, soprattutto quando i granata di Valerio si sono ritrovati in vantaggio. Anzi, l’Ischia avrebbe potuto pareggiare, colpendo due volte i pali della porta difesa da Domingo, oltre a sbagliare sistematicamente l’ultimo passaggio prima della conclusione. Le attenuanti c’erano viste le tante novità di formazione, ma comunque al tirar delle somme si è rischiato di andare ai calci di rigore. Il pareggio sarebbe stato ampiamente meritato, ma anche la Maddalonese ha qualcosa da recriminare per la partita d’andata, quando sullo zero a zero fallì due ottime opportunità per sbloccare il risultato. Nel computo dei 180’ la qualificazione dell’Ischia c’è tutta.

SCHIERAMENTI – Iervolino fa riposare Arcamone, Florio e Cibelli (D’Antonio è squalificato). Tra i pali Di Chiara. Terzini Iacono e Buono, Muscariello e Chiariello i centrali. In mediana Sogliuzzo basso con Trofa e Montanino. In avanti De Luise supportato da Trani a sinistra e Castagna a destra. La Maddalonese deve rinunciare a Di Costanzo, Colella e Zacchia. In campo dall’inizio Dino Fava con Martinelli a destra e capitan Barletta a sinistra. A centrocampo Della Ventura con De Rosa e Pingue. Linea difensiva formata da Viscovo e Percope sulle corsie, De Fenza e Ferrara al centro. In porta il 2002 Domingo.

LA PARTITA – All’11’ Ischia pericolosa. Trani innesca Castagna che entra in area, non ha spazio per la conclusione e preferisce servire il liberissimo Trofa che carica il destro ma c’è la provvidenziale deviazione in angolo di Percope. Al 18’ Trani ha spazio per calciare ma il tiro risulta centrale e Domingo para. Passano 2’ e l’Ischia sfiora di nuovo il vantaggio. Castagna dalla sinistra si accentra, semina il panico in area granata, salta tre avversari ma il suo radente di destro si spegne a lato. Al 25’ sugli sviluppi di una rimessa laterale all’altezza dell’area ospite di Trofa, il pallone viene respinto di testa da De Fenza, viene incornato a ritroso dal compagno Percope che serve involontariamente De Luise che (forse) è alle spalle di Ferraro: il centravanti serve Trani che insacca (e subisce un forte colpo al capo) ma l’arbitro annulla su segnalazione dell’assistente. Ovvie, naturali e sacrosante le proteste degli isolani ma l’arbitro Olive, dopo essersi consultato con il n.2 Ferraro di Castellammare, conferma la decisione. Nel frattempo l’infortunato Trani deve lasciare il posto a Filosa. Quest’ultimo al 41’ si fa spazio sulla trequarti, serve Buono che vede libero De Luise ma la punta viene anticipata al momento della battuta da due passi. Sul capovolgimento di fronte, Martinelli riceve dalla sinistra e di testa impegna Di Chiara che para in tuffo sul primo palo. Sul finire del tempo, la difesa isolana allontana il pallone su calcio piazzato di Barletta, dalla distanza Percope prova a sorprendere Di Chiara ma il pallone termina non lontano dal palo alla destra del portiere.

Nella ripresa (7’) esce Viscovo ed entra un attaccante: Guglielmo. Quest’ultimo si porta sulla sinistra con Barletta che arretra dietro gli attaccanti. La Maddalonese aumenta il peso offensivo per tentare di sbloccarla ma pochi istanti dopo è Ischia ad avere l’occasione per segnare: Domingo però respinge il tiro di Filosa. Il portiere ospite al 18’ si ripete sullo stesso Filosa che calcia dal limite (parata in tuffo). Al 27’ Guglielmo è inspiegabilmente solo, se ne va sulla sinistra, entra in area e con un preciso destro batte Di Chiara in uscita. Al 39’ Filosa sulla linea di fondo sguscia in mezzo a due avversari, entra in area ma serve male due compagni liberi in area ospite. Iervolino cambia Iacono e De Luise inserendo Florio e Arcamone G.G. Sogliuzzo va a fare la punta centrale. Al 45’ doppia occasione per l’Ischia. Castagna dalla sinistra piazza un diagonale velenoso che colpisce il palo; la palla viene ripresa da Trofa ma Domingo salva; poi un compagno manda in angolo all’altezza del secondo palo. Dalla bandierina Filosa colpisce l’incrocio dei pali. 1’ dopo Castagna viene lanciato di nuovo verso la porta, il bomber gialloblù invece di servire Sogliuzzo tenta la battuta ma Domingo riesce a respingere come può. L’Ischia passa, ma quanta fatica!

TRANI: GRAVE DANNO E LA BEFFA

L’Ischia Calcio ha reso noto che Gigio Trani, autore del gol del possibile 1-0, annullato in circostanze che definire assurde è poco, nell’azione incriminata ha subito un colpo al capo, riportando un taglio suturato con 4 punti «ma soprattutto una frattura complessa al setto nasale che lo terrà almeno per un mese lontano dall’attività agonistica». In bocca al lupo all’attaccante, sempre generoso e questa volta assai sfortunato.

ISCHIA 0

MADDALONESE 1

ISCHIA: Di Chiara, Iacono (37’ st Florio), Buono, Muscariello, Chiariello, Trofa, Montanino, Sogliuzzo, Trani (31’ st Filosa), Castagna, De Luise (39’ st Arcamone G.G.). (In panchina Mazzella, Di Sapia, Di Costanzo, Cibelli, Pesce, Arcamone M.). All. Iervolino.

MADDALONESE: Domingo, De Fenza, Viscovo (7’ st Guglielmo), Percope, Ferraro, De Rosa, Pingue, Della Ventura, Barletta, Fava Passaro, Martinelli (35’ st Coppola). (In panchina Cerreto, Sannazzaro, Alfano, Guerra). All. Valerio.

ARBITRO: Oliva di Nocera Inferiore (ass. Eliso e Ferraro di Castellammare di Stabia).

MARCATORE: 27’ s.t. Guglielmo.

NOTE: angoli 6-1 per l’Ischia. Ammoniti Viscovo, Della Ventura, Trofa, Fava Passaro, De Fenza, il tecnico Valerio, Espulso dalla panchina (42’ st) il massaggiatore della Maddalonese. Durata: pt 49’, st 49’. Spettatori 250 circa.