Convocazione consiglio comunale. La richiesta del gruppo “Per Ischia”

Una seduta di Consiglio comunale ad hoc per discutere dei provvedimenti da adottare per contrastare la crisi che il nostro territorio sta vivendo, soprattutto a seguito dell’immobilismo dell’amministrazione. É questo il fulcro principale della richiesta fatta dal gruppo di consiglieri del comune di Ischia “Per Ischia”.

Leggiamo.

“I sottoscritti consiglieri comunali Giustina Mattera, Ciro Cenatiempo, Maurizio De Luise e Gianluca Trani del gruppo Per Ischia, in ragione della grave crisi sanitaria ed economica ormai dilagante sul nostro territorio, come diretta conseguenze dalla pandemia Covid-19, e preso atto del sostanziale immobilismo dell’amministrazione sul tema, con la presente missiva richiedono la convocazione del consiglio comunale per adottare ogni opportuna deliberazione, compresa la richiesta di stato di crisi e di calamità da inoltrare alle autorità competenti.

Si rimette alla valutazione del presidente del consiglio comunale l’opportunità di estendere, in modalità straordinaria, tale seduta coinvolgendo i consigli comunali degli altri comuni isolani.

Non risultando motivi ostativi nel vigente regolamento, si richiede che tale seduta sia convocata in modalità da remoto, così da consentire la più ampia partecipazione ed in ossequio alle prescrizioni sanitarie in vigore. Ad ogni modo, laddove tale eventualità risulti impraticabile, si allega alla presente una proposta di integrazione al regolamento, da sottoporre al voto dell’aula, con l’inserimento di un’appendice che preveda lo svolgimento delle sedute del civico consesso del comune di Ischia in modalità telematica.”

I consiglieri comunali del gruppo Per Ischia