Convocate le assemblee di A.D.I. e Croce Rosa

Sabato 27 gennaio alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda è convocata l’Assemblea generale dell’Associazione Croce Rosa Ischia Soccorso dell’anno 2024, presso la propria sede a Serrara Fontana in Via Pompeo Trofa n. 6.

Sei i punti all’ordine del giorno: 1. Approvazione della Relazione del Presidente anno 2023. 2. Approvazione della Relazione del Tesoriere anno 2023. 3. Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2023. 4. Approvazione Relazione Preventiva Attività anno 2024. 5. Variazione Statuto: numero componenti Consiglio Direttivo. 6. Varie ed eventuali.

«Data l’importanza della riunione – evidenzia la presidente Rosa Iacono – si invitano i soci e tutti i simpatizzanti ad intervenire all’assemblea che è fondamentale per il futuro dell’Associazione».

Sempre sabato 27 presso la sede di Via Pompeo Trofa a Serrara Fontana è convocata anche l’Assemblea generale dell’Associazione Disabili Isola d’Ischia (A.D.I.) del 2024, alle ore 19,45 in prima convocazione e alle ore 20,15 in seconda. All’ordine del giorno: Approvazione della Relazione del Presidente anno 2023. Approvazione relazione del Tesoriere anno 2023. Approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2023. Approvazione della Relazione Previsionale per l’anno 2024. Varie ed eventuali. Anche in questo caso Rosa Iacono invita soci e simpatizzanti ad intervenire alla importante riunione.