Conversione del Decreto Ischia, domani l’audizione alla Camera dei Deputati

GLI EMENDAMENTI RIGUARDANO INNANZITUTTO L’ESTENSIONE DELLA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DI TERMINI TRIBUTARI, CONTRIBUTIVI, AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI AI RESIDENTI DI TUTTA L’ISOLA D’ISCHIA

Il Decreto Ischia, ovvero il decreto-legge n. 186/2022 approvato dal Consiglio dei Ministri il 1 dicembre e recante «interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022» attende di essere convertito in legge.

Il decreto contiene una serie di misure straordinarie decise nella immediatezza per fronteggiare l’emergenza e assicurare aiuti e sostegni alla popolazione. Prevedendo tra l’altro, come è noto, la proroga della funzionalità della Sezione distaccata di Ischia fino al 31 dicembre 2023, ma anche rinvii e sospensione dei termini; la sospensione del pagamento dei tributi fino al 30 giugno 2023 per i residenti o imprese con sede legale nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno e i relativi giudizi; il rifinanziamento del Fondo regionale di Protezione Civile. In sintesi, una serie di misure decise con urgenza dal governo, come di solito si verifica in questi casi. Ora dunque inizia un iter complesso che parte appunto dall’esame del disegno di legge di conversione.

Un primo passaggio a breve scadenza riguarda anche alcuni amministratori isolani. Infatti Enti ed autorità interessate sono stati convocati in audizione presso l’aula della VIII Commissione Ambiente della Camera per martedì 13 dicembre. Una audizione informale anche in videoconferenza che prevede l’intervento dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino meridionale Vera Corbelli; del vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola; dei sindaci di Forio Francesco Del Deo (anche presidente dell’Ancim) e di Lacco Ameno Giacomo Pascale, nonché ovviamente del commissario prefettizio di Casamicciola Terme Simonetta Calcaterra; per finire, del commissario Giovanni Legnini. Dunque gli altri primi cittadini isolani non sono stati convocati a questa audizione informale. Nel corso della quale, dopo la lettura della relazione, i deputati formuleranno quesiti ed osservazioni.

Prima dell’audizione, i rappresentanti dei tre Comuni isolani, il commissario Legnini, la Regione Campania e l’Autorità di bacino dovrebbero inviare un documento scritto alla Commissione come resoconto da mettere agli atti.

Un primo passaggio per la conversione in legge del Decreto Ischia, che potrà ovviamente prevedere “aggiustamenti” e limature.